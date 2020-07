Dialog incredibil: Invincibili in fata virusului pentru ca isi hidrateaza gatul cu bere. Romanii aflati pe litoral nu respecta masurile sanitare si neaga existenta virusului

"Am venit sa ne relaxam, sa ne simtim bine, sa ne distram. Pentru noi nu exista pandemie. Virusul nu are cum sa se apropie de noi. Bere incontinuu, trebuie sa ne hidratam gatul, nu stiti regulile? Noi am citit regulamentul, bere incontinuu.", spune increzator un tanar reporterului Digi24 "Nu imi este teama, nu ma gandesc la nimic, numai la distractie. Eu cred ca nu este virusul asta...", spune un alt barbat."Lumea multa, nu se pastreaza distanta intre oameni, dar asta e...", declara ingrijorat un turist.Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta a transmis duminica, printr-un comunicat de presa, ca au continuat pe data de 25 iulie, actiunile de verificare a respectarii normelor impuse in perioada starii de alerta in zonele aglomerate de pe litoral, la aceste verificari participand aproximativ 300 de politisti, jandarmi pompieri si reprezentanti ai altor institutii abilitate de control din judetul Constanta.Peste o suta de mii de turisti si-au petrecut acest weekend pe litoralul romanesc.