Dialogul dintre un sătean care a sunat să reclame un urs și operatorul de la 112: „Pentru că vorbiţi aşa urât, o să vă trimit jandarmii să vă dea şi o amendă!” AUDIO

Un localnic din Capăţâneni Pamânteni, comuna Arefu, judeţul Argeş, şi-a ieşit din fire când a povestit dispecerului de la 112 că s-a întâlnit cu ursul pe stradă şi s-a trezit cu fiara în coteţul găinilor. La rândul său, operatorul de la 112 s-a enervat și l-a amenințat cu amenda pe cetățean. Dialogul a fost redat de adevarul.ro.

Apelant: Un echipaj de jandarmi şi poliţişti să vie cu pistoale şi cu toate alea. A venit ursu', ne-a a atacat, a intrat la coteţe, a dat cu oamenii pe drum. Păi ce facem noi, aici, murim pe stradă?!

Operator 112: Unde anume?

Apelant: Căpăţâneni Pământeni, Valea Largă. Crăcan Georgel Mădălin mă numesc eu. Pe Valea Largă. Ies în drum, e o fântână, undeva pe dreapta, acolo mă găsiţi pe mine. Nu putem să mai trăim de urşii ăştia! (înjură) că-i protejează legea, (înjură) cu legea lor, cu tot! A intrat la oaie, a intrat la coteţ şi a fugit, de unde să-l iau eu?

Operator 112: Eu vă întreb dacă ursul mai e în zonă!

Apelant: E (înjură), e prin pădure, dracu' să-l ia pe unde e, am fugit după el… Şi dacă-l omorâm, tot pe noi ne bagă la puşcărie... Să vie un echipaj cu jandarmi, cu pistoale şi mergem şi căutăm ursu'!

Operator 112: Ce să facă jandarmii, să împuşte urşii sau ce să facă?

Apelant: Nu, să-l (înjură)!

Operator 112: Vă rog frumos să vorbiţi frumos! Urgenţa dumneavoastră care este acum?

Apelant: Să vie că ne umblă la coteţe!

Operator 112: E ursul acolo?

Apelant: Bă, da’ eşti prost! Miliţian… Bă, a umblat la găini şi vine!

Operator 112: Aveţi grijă că convorbirea este înregistrată!

Apelant: Şi mi se rupe!

Operator 112: Nu vorbiţi dumneavoastră aşa cu mine! Eu v-am vorbit frumos, da?

Apelant: Taci!

Operator 112: Ce-aţi spus?

Apelant: Veniţi aici cu echipajele şi stăm de vorbă!

Operator 112: Ca să vă dau şi o amendă, da!

Apelant: Păi să-mi daţi şi o amendă… Mi se rupe… de amendă! Hai, veniţi aici, că ursul e pe drum… Taci!

Operator 112: Cui spui, domnule, să tacă?

Apelant: Dacă omoară un om... Vi se rupe vouă dacă omoară un om!

Operator 112: Domnule, vă mai întreb o dată: ursul este la dumneavoastră în curte, acolo?

Apelant: Nu, e la vecinu’ în curte şi l-am alergat noi acum cinci minute…

Operator 112: Unde este ursul? Vă mai întreb o dată!

Apelant: Pe Valea Largă! Capăţâneni Pământeni, Valea Largă, cimitirului, toată lumea ştie de Valea Largă

Operator 112: Nu unde staţi dumneavoastră! Unde e ursul?

Apelant: E prin grădină, pe la vecini, latră toţi câinii. Veniţi să faceţi ceva, că nimeni nu face nimic! De când a venit ursul, vă doare-n… pe toţi!

Operator 112: Aţi făcut reclamaţie la Primărie?

Apelant: Da, am făcut reclamaţie şi la… Dracu să-i ia pe toţi!

Operator 112: Pe Valea Largă, mai exact unde?!

Apelant: Veniţi pe Valea Largă! Mă găsiţi la o fântână. Eu is în drum!

Operator 112: Ce mai e pe acolo?!

Apelant: E ursul, ce dracu să fie?! E mama...?

Operator 112: Dacă nu vorbiţi frumos, nu vă mai trimit nimic!

Apelant: Eu am venit pe drum şi ursul a fost în spatele meu în cinci minute! Păi, ce fac? Merg pe drum şi mă omoară ursul? (…)

Operator 112: Pentru că vorbiţi aşa urât, o să vă trimit jandarmii să vă dea şi o amendă!

Alt operator: Ia întrebaţi-l dacă are nevoie cineva de îngrijiri medicale!

Apelant: Poliţia Română n-are niciun efect!

Primul operator 112: Mă ascultaţi puţin?

Apelant: N-ascult nimic, bă! Voi sunteţi proşti! Ori veniţi, ori nu veniţi?!

Operator 112: Aveţi careva probleme medicale, ceva?

Apelant: N-am nicio problemă medicală… La mine vine ursul mereu, ne-atacă şi pe voi vă doare… Omoară om şi ce face? Omul rămâne mort şi ursul, hooo...!

Operator 112: Vedeţi dumneavoastră că convorbirea a fost înregistrată!

Apelant: Mi se rupe… de înregistrările voastre!

Operator 112: Da, bine!

Apelant: Hai, veniţi! Băgaţi Capăţâneni Pământeni, pe uliţă, pe Valea Largă!

Operator 112: Să pregătiţi şi nişte bani, să vă dea jandarmii amendă!

Apelant: Să-mi (înjurături)… jandarmii! (…) Dacă veniţi, bine, dacă nu…!

Potrivit Jandarmeriei Argeş, apelul înregistrat nu ar fi avut loc în cursul acestui an.

“Este o înregistrare făcută cu operatorul nostru 112, dar estimăm că are o vechime de cel puţin un an jumate/doi ani: 2019-2020! Cel puţin de anul acesta nu este! Nu avem evidenţa. Toate datele acestea sunt stocate de către STS, nu de noi. Colegul respectiv, operatorul 112, a ieşit la pensie. Nu mai lucrează la noi de un an şi ceva", a precizat, pentru "Adevărul", Flavius Tănase, purtător de cuvânt al Jandarmeriei Argeş.

