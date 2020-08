Diaspora din Marea Britanie, lobby pentru "amnistie pentru cetatenie"

Pentru mine, este prima sesiune de acest fel, dintr-un sir mai lung de evenimente organizate de Forumul pentru cetatenii central si est europeni , gestionat de Asociatia expatriatilor polonezi Sedinta a inceput la timp si ne-am gasit, intr-un cadru oarecum intim. Ma rog, pe cat se poate spune "intim" despre o sesiune Zoom transmisa live pe Facebook . Ne pregatisem intrebarile, culese de la cei cativa care au gasit curajul sa le puna si le trimisesem cu cateva minute inainte. Discutia a decurs natural, relaxat. Am pus intrebarile care ni s-au parut relevante pentru acest cadru si am primit raspunsuri deschise, interesante.Ca o mica recapitulare, urmeaza sa o contactam pe Jess Phillips si, alte persoane in pozitii similare din Marea Britanie, si sa discutam cu ei posibilitatea de a ii "urmari precum o umbra" (traducere mot-a-mot din engleza) pentru a intelege in ce anume consta munca dumnealor si cum o efectueaza, cu ce provocari se confrunta, cum le rezolva. Acest lucru ar trebui sa ne ajute sa intelegem ce inseamna sa fii parlamentar in Marea Britanie si cum poate cineva sa devina MP cand provine dintr-o comunitate central si est europeana in contextul actual, cu Brexit la sfarsitul anului.O alta chestiune pe care am abordat-o si pe care ne dorim sa o intelegem este cea a petitiilor. Daca in Romania, avem posibilitatea de a scrie o petitie prin Declic sau Agent Green (sau alte organizatii similare), in Marea Britanie, orice persoana poate crea o petitie pe site-ul guvernamental alocat pentru acest scop. Exista astfel, o legatura directa intre cetatean si parlament. In functie de numarul semnatarilor (criteriile sunt prestabilite si se aplica tuturor, indiferent de subiect), petitia respectiva poate ajunge sa fie dezbatuta in Parlamentul britanic. Un mecanism destul de simplu, transparent si la indemana oricui de a pune presiune pe legiuitori intr-un mod direct. Jess Phillips ne sugereaza o introducere catre una dintre persoanele care gestioneaza acest site si care ne-ar putea explica procesul si ce modificari legislative au fost necesare pentru ca acest site sa fie implementat in Marea Britanie.Ultima chestiune pe care am discutat-o a fost reprezentativitatea romanilor din Marea Britanie si faptul ca, la fel ca si ceilalti central si est europeni, diaspora romaneasca din aceste locuri este o diaspora de "elita" (cum o numesc cei de la Departamentul Romanilor de Pretutindeni* ). Tinand cont ca in Marea Britanie exista peste 4000 de cadre medicale de origine romana si, ca o recunoastere clara a meritelor acestora si a contributiei pe care au adus-o in aceasta tara, mai ales in contextul pandemiei de #covid19, dar nu numai, am inaintat propunerea de naturalizare gratuita sau "amnistie pentru cetatenie". Initiative similare, poate nu la acelasi nivel, au fost efectuate cu succes in Franta, Italia si Spania in anii 90 si 2000. Marea Britanie se mandreste cu inovatii in multe domenii, de ce nu si acesta? Noi am propus ca cei care indeplinesc criteriile pentru cetatenia britanica, sa o poata primi fara teste si fara costuri de orice fel. Acest pas ar constitui o polita de asigurare solida pentru guvernul britanic in ceea ce priveste sistemul national de sanatate, printre altele. Si ar fi un pas enorm care ar putea contribui la prestigiul si, poate, recuperarea partiala a prejudiciilor aduse de Brexit pe plan international.Ne-am bucurat sa auzim si faptul ca intrebarea adresata de Andra , DOR: "cum va pot sprijini cetatenii ca sa puteti duce lucrurile la bun sfarsit", este o noutate pentru Jess Phillips. Ne-a explicat cum se organizeaza si cat de important este aportul cetatenilor in momentul in care se lanseaza un proiect in comunitate. Si, lucru important pentru noi, ne-a precizat ca este placut surprinsa ca intrebarea provine din partea comunitatii romanesti si este prima data in cariera dansei cand cineva a intrebat cum poate sa o ajute.Dincolo de felul in care s-au desfasurat lucrurile in sedinta care poate inca fi urmarita online pe pagina noastra de Facebook (in engleza), ceea ce m-a impresionat a fost modul relaxat si simplu de a aborda intrebarile din partea cetatenilor care, a fost foarte clar, nu au experienta politica si nu inteleg neaparat foarte bine, unde incep si unde se termina rolul si responsabilitatile unui membru al parlamentului britanic. Ne-am bucurat si de deschiderea de care a dat dovada pentru fiecare dintre noi, reprezentanti ai unor comunitati de migranti in Marea Britanie. Ma intreb daca exista o paralela la nivel local in Romania si ne-am bucura sa auzim din partea presei romanesti pe aceasta tema.In ceea ce ne priveste, vom continua sesiunile de discutii cu oameni implicati in politica si social de aici, pentru o mai buna integrare, binele comunitatii si, speram, prin extensie, binele celor de acasa. Pe masura ce descoperim cum se desfasoara lucrurile, va vom povesti. Ne propunem, printre altele, sa intelegem mai bine sistemul electoral britanic.Apropo, pentru romanii din diaspora care citesc acest articol: alegerile parlamentare sunt in decembrie. Voi v-ati inregistrat la vot? Daca nu, dupa ce terminati de citit, dati o fuga si pe votstrainatate.ro . Dureaza doua minute si asa ne asiguram ca ne putem exercita drepturile in decembrie, oriunde ne-am afla.