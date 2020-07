Diferente de temperatura de peste 20 de grade Celsius intre zonele din sud si cele din nordul tarii

Variatii mari de temperatura s-au inregistrat si la ora 15.00. Erau 10,5 grade la Dumbravita de Codru, in Bihor, iar cel mai cald era la Medgidia: 35,2 grade.Marti, ANM a dat o serie de avertizari legate de averse, vant puternic si instabilitate accentuata in mai multe parti ale tarii.Pentru judetul Tulcea a fost emisa avertizare cod rosu de vreme rea. Cele mai afectate localitati sunt Macin, Isaccea, Jijila, Greci, Luncavita, Carcaliu, Vacareni, Grindu, Smardan, I.C. Bratianu;Se asteapta averse torentiale ce vor cumula 35-45 l/mp - in zona, in ultima ora s-au acumulat cantitati de apa de 40 - 50 l/mp, frecvente descarcari electrice, grindina si vijelie.