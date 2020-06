DIICOT: Perchezitii in Giurgiu, pentru cultivarea de cannabis. Printre suspecti se afla si un angajat al ISU Bucuresti

Ziare.

com

"La data de 21.06.2020, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Biroul Teritorial Giurgiu impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Giurgiu au efectuat 4 perchezitii domiciliare, pe raza judetului Giurgiu, la domiciliile unor persoane suspectate de savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat si trafic de droguri de risc. In cauza s-a stabilit faptul ca, in perioada mai 2019 - iunie 2020, mai multe persoane, printre care si un angajat ISU Bucuresti, au initiat un grup infractional in scopul dezvoltarii de culturi de cannabis. In acest sens, au achizitionat o locuinta in satul Vlad Tepes, comuna Comana, pe care au amenajat-o atat in interior, cat si la exterior, in vederea infiintarii respectivelor culturi", anunta DIICOT.In urma perchezitiilor, au fost descoperite o cultura indoor de cannabis formata din 504 plante de cannabis, in diferite stadii de dezvoltare, precum si bunuri utilizate la dezvoltarea culturii (ventilatoare, lampi, butelii de CO2, nutrienti, etc.), iar in curtea aceluiasi imobil au mai fost identificate inca 25 de plante aflate in vegetatie.La sediul DIICOT - Biroul Teritorial Giurgiu au fost duse pentru audiere 4 persoane.