DIICOT: Perchezitii, retineri de persoane si droguri confiscate

"In urma perchezitiilor au fost ridicate in vederea confiscarii 12,25 kg. de cannabis, 18 plante de cannabis, 400 de comprimate de MDMA, 72 de grame de substante psihoactive, 29.330 de euro, 131.950 de lei si aparatura specifica ambalarii si vidarii. De asemenea, au fost descoperite si ridicate in vederea confiscarii 6 laptop-uri, 28 de telefoane mobile, 2 tablete, 5 hard-disk-uri, 6 stickuri de memorie, 11 grindere, 6 cantare electronice si 2 pistoale cu aer comprimat", se arata intr-un comunicat al Politiei Romane.De asemenea, au fost puse in executare 11 mandate de aducere, fiind retinute 7 persoane. Actiunea s-a desfasurat in colaborare cu B.C.C.O Alba-Iulia, B.C.C.O BRASOV, B.C.C.O Targu-Mures si SCCO - Bistrita-Nasaud, S.C.C.O - Salaj si S.C.C.O - Maramures."Actiunea a beneficiat de sprijinul Brigazii de Operatiuni Speciale Cluj-Napoca, a echipei canine din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera a Aeroportului Cluj-Napoca si a Gruparii de Jandarmi Mobila Cluj", se mai arata in comunicatul Politiei Romane.