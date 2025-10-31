Dinozauri pentru copiii din Cluj, de Craciun

Sambata, 25 Decembrie 2010, ora 14:58
4419 citiri
Dinozauri pentru copiii din Cluj, de Craciun
Dinozaurii din cardrul unei expozitii speciale au facut deliciul copiilor din Cluj-Napoca, de Craciun.

Expozitia "Lumea dinozaurilor" se va deschide in a doua zi de Craciun, la Expo Transilvania, relateaza Adevarul.

In cadrul sau vor fi prezentate 60 de specii de dinozauri, in marime naturala, realizate de oamenii de stiinta. Printre acestea se vor numara T-Rex, Dimetrodon, Centrosaurus, Diplodocus si Europasaurus.

Expozitia va fi deschisa de pe 26 decembrie 2010 pana pe 23 ianuarie 2011, intre orele 9.00 - 18.00.

Adultii vor plati 30 de lei pentru intrare, iar copiii 15 lei. Pentru elevi, studenti si pensionari pretul biletului de intrare este 25 de lei, iar un bilet de familie (parinti si copii) costa 70 de lei.

