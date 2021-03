Directia de Sanatate Publica Bucuresti, aratata cu degetul. "Unele dintre masurile propuse de ei nu au la baza un calcul"

"Am vazut propunerile, cele mai multe dintre ele se aplica si astazi. Unele dintre masurile propuse nu au la baza un calcul. (...) Limitarea numarului de persoane din spatiile comerciale - se spune asigurarea unei suprafete de patru metri patrati pe persoana, dar in acelasi timp ar trebui sa asiguram o distantare de doi metri intre persoane.Daca persoana e la doi metri distanta de orice alta persoana din jur se formeaza un cerc si cercul respectiv are un perimetru (...); asta inseamna aproximativ 13 metri patrati de persoana. Nu am vazut in spate niste date, pentru ca eu am cerut mai intai o analiza si dupa aceea niste masuri. Masurile trebuie luate in urma unei analize serioase, nu am vazut aceasta analiza. (...) Masurile pe care le va lua decidentul trebuie sa se bazeze pe niste date si informatii precise si cat mai multe", a spus Alin Stoica la Digi 24.CITESTE SI: Noi restrictii propuse pentru Capitala. La ce ar trebui sa se astepte bucurestenii Potrivit prefectului Capitalei, Politia a dat foarte multe amenzi. "In urma cu o saptamana, o saptamana si ceva, mi-am luat mandatul, in cateva zile am avut o discutie cu toate institutiile care au atributii pe linie de control (...) si am propus sa formeze echipe comune de control sa mearga in toate zonele in care exista aglomeratii. Doar in cateva zile Politia a dat amenzi de peste 250.000 de lei. A existat un caz in care Politia a gasit un tanar care trebuia sa fie in carantina, era la petrecere, s-a intocmit dosar penal", a mentionat Alin Stoica.El a afirmat ca organele de ordine i-au explicat ca acesti comercianti isi fac calculul ca incasarile de la o singura masa le ajung sa achite amenda "Maximul amenzii e 10.000 de lei, daca o platesti in 15 zile e 5.000 de lei (...); un calcul economic din partea oricarui comerciant duce la concluzia ca mai bine tine terasa deschisa si plateste in fiecare zi amenda, pentru ca-si permite. (...) Nu cred ca trebuie sa fie neaparat amenzi mai mari, cred ca ar trebui sa fie si alte sanctiuni si am avut o discutie si cu Ministerul Sanatatii si am gasit parghii legale pe care vrem sa le aplicam in urmatoarele zile si sa suspendam activitatea acestor comercianti care nu respecta normele sanitare", a explicat Alin Stoica.In legatura cu ideea ca magazinele sa fie deschise pana la ora 16,00 in weekend, el a subliniat ca orice masuri care duc la limitarea circulatiei persoanelor si a aglomerarilor sunt eficiente, intrebarea fiind in cat timp acestea pot duce la inversarea trendului de crestere a numarului cazurilor de COVID-19.In opinia sa, conceptia ca o reducere a programului magazinelor pana la ora 18,00 in cursul saptamanii ar putea duce la aglomeratie poate reprezenta o preocupare legitima, pe de alta parte, trebuie vazut intervalul in care, de regula, oamenii isi fac cumparaturile.Alin Stoica a opinat ca este posibil ca de Paste oamenii sa aiba sarbatori cum se cuvine. "Cred ca intervalul de timp care este o luna, o luna si, ar trebui sa ne permita, daca suntem toti suficient de ordonati si respectam toate regulile de protectie a sanatatii. Cred ca este posibil", a declarat prefectul Capitalei.Potrivit acestuia, masurile privind Capitala se vor lua cu siguranta pana la sfarsitul saptamanii.