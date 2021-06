Directorul unei banci din Bucuresti, acuzat ca a furat din tezaurul agentiei 100.000 de lei si 40.000 de euro

"Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice Sector 1, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti, au pus in aplicare un mandat de perchezitie domiciliara si un mandat de aducere pe raza Municipiului Bucuresti, intr-un dosar privind savarsirea infractiunii de delapidare", a anuntat Politia Capitalei, miercuri dimineata.Potrivit politistilor, "in cauza a rezultat presupunerea rezonabila ca in cursul lunii aprilie 2021, managerul unei agentii bancare si-ar fi insusit din tezaurul unitatii, sume in lei si valuta, prejudiciul adus fiind de 100.000 lei si 40.000 euro".Directorul agentiei bancare va fi dus la audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Sector 1. Cercetarile sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1.