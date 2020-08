Director INSP, despre intoarcerea elevilor la scoala din toamna: "Focare vom avea in scoli, garantat"

Adriana Pistol crede ca boala va circula printre elevi dupa modelul gripei. Adica focarele vor fi reduse la clase, nu se vor extinde in intreaga scoala."Focare vom avea in scoli, garantat. Punctual, inchideri de o clasa, cum e si la gripa, se vor intampla, dar vor fi punctuale si de scurta durata, vor fi de neevitat. Daca suntem intr-un scenariu foarte rau, toata lumea ar trebui sa mearga online. Cred ca trebuie facute rationamente in functie de numarul de copii, de situatia epidemiologica locala si implementat ceea ce trebuie conform cu starea fiecarui judet", a spus Adriana Pistol, la Digi24