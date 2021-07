Director din Ministerul Transporturilor retinut pentru luare de mita. Ce trebuia sa faca in schimbul spagii de 460.000 de lei

Neacsa este invinuit ca a primit 460.000 lei de la unul dintre oamenii de afaceri impliati in achizitia de catre Agentia Romana de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare (A.R.S.V.O.M.) , la preturi supraevaluate, a patru nave (trei de salvare si una de depoluare) in valoare de aproximativ 85.000.000 lei (fara TVA)."Concret, in perioada septembrie 2020 - mai 2021, inculpatul a primit banii respectivi pentru a asigura, prin intermediul Directiei pe care o conducea, fondurile necesare achizitionarii ambarcatiunilor respective. Inculpatului i s-au adus la cunostinta calitatea procesuala si acuzatiile, in conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedura penala", potrivit DNA.Joi, Petru Neacsa urmeaza sa fie prezentat Tribunalului Constanta cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.La inceputul acestei luni, directorul Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare (ARSVOM) din cadrul Ministerului Transporturilor, Daniel Manole , a fost retinut de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de luare de mita.Dosarul vizeaza achizitia la suprapret a patru nave, in valoare de 85 de milioane de lei, dar si conditiile in care a fost realizata tranzactia.Conform unor interceptari DNA , senatorul PNL George Stanga si presedintele CJPrahova, Iulian Dumitrescu, au fost inregistrati de procurorii DNA chiar in biroul ministrului transporturilor in timp ce ii cereau lui Catalin Drula , sa ii pastreze in functie pe sefii Asociatiei Romane de Salvare a Vietilor Omenesti pe Mare si Administratiei Fluviale a Dunarii de Jos Galati