Directorul artistic al TIFF a facut show la gala de inchidere a festivalului. A aparut intr-un combinezon anti-COVID

Actrita Maria Ploae a fost rasplatita cu Premiul de Excelenta TIFF pentru intreaga ei cariera, potrivit adevarul.ro. Sursa citata mai arata ca documentarul "Acasa", regia Radu Ciorniciuc, a castigat Premiul Zilelor Filmului Romanesc pentru sectiunea Lungmetraj, in valoare de 10.000 de euro (constand in role de film si servicii de post-productie), oferit de Cinelabs Romania, iar premiul pentru Cea mai buna interpretare, in valoare de 1.000 de euro, oferit de Conceptual Lab a fost acordat actritei Evgeniya Gromova pentru rolul din "Fidelitate".Filmului Sora/ Sister, regia Svetla Tsotsorkova i-a fost este acordat Premiul Special al Juriului, in valoare de 1.500 de euro, oferit de HBO GO Romania.Premiul Publicului, oferit de Mastercard, a mers catre filmul Babyteeth: Prima iubire, regia Shannon Murphy.Premiul publicului pentru cel mai popular film din sectiunea Zilele Filmului Romanesc, in valoare de 1500 de euro, oferit de Dacin Sara a fost oferit filmului "Si atunci ce este libertatea?", in regia lui Andrei Zinca. Premiul a fost ridicat de actorul Cristi Popa.Premiul Zilelor Filmului Romanesc pentru sectiunea Scurtmetraj, in valoare de 1.500 de euro, oferit de UCIN, si servicii constand in echipament, camera electrica si grip, in valoare de 5.000 de euro, oferite de CutareFilm pentru "Kaimos", regia Sarra Tsorakidis.Mentiunile speciale ale juriului Zilelor Filmului Romanesc pentru sectiunea Scurtmetraj au rasplatit filmele "Bilet de iertare", regia Alina Serban, si "Moartea si cavalerul", regia Radu Gaciu. Premiul Zilelor Filmului Romanesc pentru Debut, in valoare de 1.000 de euro, a fost oferit de Banca Transilvania filmului "Urma", regia Dorian Boguta.O mentiune speciala in cadrul Zilelor Filmului Romanesc a fost acordata filmului "Ivana cea Groaznica", regia Ivana Mladenovic.