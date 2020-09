Directorul DSVSA Bihor a fost confirmat cu COVID-19. Toti sefii institutiei se afla in izolare la domiciliu dupa ce au fost la el acasa

"Activitatea in DSV este paralizata pentru doua saptamani. Caut o solutie pentru conducerea directiei, ca sa delege presedintele ANSVSA o persoana care sa aiba drept de semnatura. Ceilalti sefi de serviciu, contacti directi, sunt izolati la domiciliu", a precizat, pentru AGERPRES, prefectul Tiplea.Potrivit prefectului, Remus Motoc a revenit la Oradea cu o luna mai devreme din detasarea de la Bucuresti. Din 23 martie anul acesta, el a fost detasat pe o perioada de 6 luni, la Directia de Sanatate Animala din cadrul Autoritatii Nationale Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), dar s-a intors la Oradea in data de 28 august, intrand in concediu medical.In data de 10 septembrie, directorul executiv al DSVSA ar fi convocat acasa la el o sedinta operativa cu sefii de serviciu din institutie. Vineri, medicul Motoc nu s-a simtit bine, iar la testul pentru COVID-19 a iesit pozitiv.