Directorul Fundatiei Parcului National Vacaresti: "Nu ne putem asuma masuri de conservare"

Dan Barbulescu revine cu precizari, printr-o postare pe contul sau de Facebook , prin care explica cum asociatia nu isi poate asuma paza parcului sau implementarea masurilor de conservare deoarece se afla in subordinea Agentiei Nationale pentru Arii Naturale Protejate (Ministerul Mediului)."Desi Planul de Management al parcului este aproape gata, facut de noi, pe cand eram administratori, Ministerul Mediului a anuntat ca va scoate la licitatie realizarea PM, pe o suma considerabila. Probabil, o intelegere cu vreo casa care face studii de impact si alte hartoage. De acesti bani se pot organiza actiuni mult mai importante in parc: paza, gard, studii, masuri de protectie.Fac aceste precizari deoarece sunt voci care ne intreaba de ce nu ne implicam mai mult. Ne implicam in continuare. Pregatim actiuni frumoase pentru la toamna. Din cele pe care le putem face: informare, cunoastere, educatie. Dar nu ne putem asuma paza parcului sau implementarea de masuri de conservare, pentru ca nu (mai) este responsabilitatea noastra", scrie Dan Barbulescu pe Facebook.