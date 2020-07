Directorul Fundatiei Parcului National Vacaresti: "Parcul este in pericol. Nu-i de gluma. Fara interventii ferme, se degradeaza"

Dan Barbulescu acuza Agentia Nationala pentru Arii Naturale Protejate, subordonata Ministerului Mediului, ca nu exista regulament, plan de management, corp de rangeri, sau paza permanenta, cu toate ca ar fi impuse de lege."La doi ani de la preluarea de catre Agentia Nationala pentru Arii Naturale Protejate (Ministerul Mediului), parcul nu are Regulament, Plan de Management, corp de rangeri, paza permanenta. Atentie, vorbim despre documente si servicii obligatorii, cerute de lege, nu despre niste mofturi de-ale noastre. Cineva este platit sa faca aceste lucruri si nu le face!Infrastructura de vizitare, la care am muncit enorm pana anul trecut, se degradeaza. Din cauza secetei si a lipsei masurilor de management, baltile lacului raman fara apa. Urmeaza incendiile de toamna si iarna. Domn' Ministru al Mediului, Costel Alexe , este in campanie electorala, va fi seful CJ Iasi. ANANP este depasita de situatie", scrie Dan Barbulescu pe Facebook.