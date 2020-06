Directorul general al Unifarm, Adrian Ionel, cercetat de DNA pentru spaga, a fost suspendat din functie timp de sase luni

Seful Unifarm este acum Ionut Ionescu

Sedinta CA al Unifarm a avut loc, miercuri, iar in cadrul acesteia, "membrii Consiliului de Administratie al CN Unifarm SA au aprobat constatarea suspendarii de drept a contractului de director general al d-lui. Ionel Adrian incepand cu data de 23 iunie 2020, dar nu mai tarziu de data de 14 iulie 2020, data incetarii de drept a mandatului de director general", a transmis Miniserul Sanatatii intr-un comunicat de presa.Ministerul Sanatatii mai transmite ca "membrii Consiliului de Administratie au decis numirea d-lui Ionut Ionescu, in functia de director general interimar al societatii pe o durata de maxim 4 luni, dar nu mai tarziu de finalizarea procesului de recrutare pentru postul de director general, in conformitate cu OUG 109/2011".Ionut Ionescu are functia de administrator al UNIFARM.Suspendarea de drept a contractului de administrator al Ionel Adrian incepe cu data de 26 iunie 2020, pana la ridicarea masurii dispuse de DNA sau de catre instanta de judecata.Adrian Ionel este acuzat ca a cerut mita 760.000 de euro pentru o achizitie de echipamente de protective necesare in criza sanitara COVID.Reunirea de urgenta a CA al Unifarm a fost ceruta, marti, de ministrul Nelu Tataru . De altfel, ministrul Sanatatii a transmis ca il va demite pe seful comaniei.Adrian Ionel a fost numit director al Unifarm in 2012, unde a ramas timp de 7 ani, apoi a condus Institutul Cantacuzino, apoi a ajuns din nou la conducerea companiei Unifarm.