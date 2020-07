Directorul Metrorex, despre posibilitatea circularii metroului din Drumul Taberei in septembrie: "Vom vedea"

La intrebarea daca ne asteptam ca in luna luna octombrie sa se intample acest lucru, seful Metrorex a spus: "Eu nu ma astept la nimic. Eu ma astept ca fiecare sa-si faca treaba si asta le-am spus ieri constructorilor ca au un contract pe care nu i-a obligat nimeni sa-l semneze. Ba, dimpotriva, unii dintre ei chiar au mers in instanta la momentul respectiv ca sa castige acest contract".Chestionat de asemenea cu privire la cine raspunde daca metroul din Drumul Taberei nu circula nici in luna septembrie, Gabriel Mocanu a admis: "Ca de fiecare data, directorul general".Constructorii implicati in proiectul Magistralei de metrou Drumul Taberei au termen pana luni sa puna la dispozitia Metrorex graficul pentru probele de punere in functiune cu calatori , a afirmat directorul Metrorex."Intotdeauna dumneavoastra (jurnalistii - n. r.) intrebati beneficiarul, dar constructorul nu stiu daca a fost intrebat. Noi l-am intrebat. Ieri am avut la ora 10:30 si o intalnire de comandament chiar si cu reprezentanti ai Ministerului Transporturilor, si am solicitat pana luni sa ne puna la dispozitie graficul pentru probele de punere in functiune. Aceste probe constau atat in verificari tehnice punctuale pe fiecare instalatie, cat si in probele tehnologice raportat la circulatia efectiva a trenurilor de metrou. Au acest termen pana luni sa ne puna la dispozitie aceste grafice si reprezentantii din contractul de structura si cei din contractul de finisaje si cei din contractul de automatizare a traficului. In momentul in care probele tehnologice cu trenurile de metrou sunt validate si sunt in regula, poate pleca primul tren , coroborat cu probele aferente sistemului de siguranta pe detectie incendiu , stingere incendiu, efractie", a sustinut Mocanu.Potrivit acestuia, de obicei, durata probelor tehnologice variaza intre 4 si 6 saptamani.El a precizat ca joi au inceput sapaturile la putul de la statia Parc Drumul Taberei."De trei saptamani de cand am fost numit in functia de director, eu am fost la doua zile in santier. Azi noapte, la ora 23:00, eu eram la put si se lucra. De ieri a inceput sa se sape la vestitul put de la Parc Drumul Taberei, de la acea centrala de ventilatie. S-a inceput sa se sparga sa se faca legatura cu tunelele de circulatie ", a spus acesta.La sfarsitul lunii iunie, ministrul Transporturilor, Lucian Bode , anunta ca termenul asumat nefortat de catre antreprenori, consultanti si beneficiari pentru darea in folosinta cu calatori a metroului din Drumul Taberei - si anume 30 iunie 2020 - nu poate fi respectat, iar specialistii vor fi cei care vor decide momentul in care magistrala M5 va fi data in exploatare.Totodata, ministrul a tinut sa sublinieze ca a cunoscut o categorie de angajati ai ministerului pe care il conduce, inclusiv ai Metrorex, pe care a denumit-o generic "promitaci", dar care ulterior se transforma in "explitaci", termeni care nu se regasesc DEX.Ministrul Transporturilor nu a mai avansat niciun termen pentru darea in exploatare cu calatori a magistralei M5 si a spus ca acesta va fi stabilit de specialisti.La cateva zile dupa vizita ministrului Transporturilor si a premierului la Magistrala M5, Consiliul de Administratie al Metrorex il numea pe Gabriel Mocanu in functia de director general interimar, dupa ce Mariana Miclaus, cea care ocupase aceasta pozitie din noiembrie anul trecut, si-a dat demisia.Sectiunea Raul Doamnei - Eroilor, de pe Magistrala 5 de metrou, inclusiv statia si depoul Valea Ialomitei, este finantata integral din fonduri externe nerambursabile in cadrul POS-T 2007 - 2013, POIM 2014 - 2020 (85%) si de la bugetul de stat (15%). Valoarea proiectului aprobat prin HG nr. 374/2019 este de aproape 3,224 miliarde de lei.