Directorul Spitalului de Boli Infectioase Iasi: "Am dat drumul acasa mai multor bolnavi de COVID-19 cu ocazia ordinului de ministru"

Managerul spitalului COVID din Iasi a precizat ca luni, 29 iunie, mai erau disponibile patru locuri libere la terapie intensiva din numarul total de noua. Pentru pacientii confirmati pozitiv, mai erau libere 52 de locuri din totalul de 187.In contextul in care numarul cazurilor va creste semnificativ si spitalul nu va mai face fata, mai exista 15 paturi de terapie intensiva la Spitalul de Neurochirurgie, iar pentru formele asimptomatice si usoare, la Spitalul Clinic de Recuperare din Iasi, sustine managera spitalului.Carmen Dorobat declara ca spitalul are toate dotarile necesare si spera ca in perioada imediat urmatoare sa poata pune in discutie o relaxare si in domeniul activitatii medicale.Managerul spitalului sustine ca masurile minime, masca de protectie, distanta fizica si spalatul pe maini, au cazut in derizoriu.Ca urmare a nerespectarii masurilor, virusul se dezvolta prin trecerea de la persoana la persoana. Carmen Dorobat sustine ca, odata cu sezonul rece, un eventual al doilea val ne va face sa pornim de la un nivel mai inalt, nu de la unul minim.