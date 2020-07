Directorul Spitalului de Boli Infectioase Timisoara: "Teoriile false despre COVID-19 sunt crime. Sa vina sa le aratam mortii si pacientii din Terapie Intensiva care se sufoca"

Prin urmare, spune medicul, cei care nu cred in existenta bolii contribuie la cazurile in care persoanele infectate refuza sa primeasca ajutor medical.Managerul Spitalului de Boli Infectioase Victor Babes din Timisoara ii invita pe promotorii teoriilor false in vizita in sectia de Terapie Intensiva, unde bolnavii se sufoca, la propriu."Ii rugam sa vina la noi in spital, sa le aratam mortii, sa le aratam pacientii din Terapie Intensiva, pacientii care se sufoca, sunt in insuficienta respiratorie. Ii invitam la noi in spital. Daca s-au aratat filmarile si ei tot nu cred, ne putem lupta cu boala, dar nu ne putem lupta cu tot felul de teorii pentru care nimeni nu plateste. Eu, daca fac o greseala, platesc. La Colegiul Medicilor, la DNA , la DIICOT , la Curtea de Conturi, oriunde platesc. Dar unul care promoveaza o idee falsa e promovat, e adulat, e televedeta. Nu e corect acest lucru. Trebuie sa platim, pentru ca aceste teorii false sunt crime", a spus medicul Cristian Oancea, managerul Spitalului Victor Babes din Timisoara, pentru opiniatimisoarei.ro In ultima vreme, tot mai multi medici trag semnale de alarma cu privire la seriozitatea bolii. Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru , ii sustine pe doctorii total dezamagiti si revoltati de atitudinea oamenilor.Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara are in acest moment toate locurile destinate pacientilor cu coronavirus ocupate. Astfel, a fost deschisa o sectie speciala la Spitalul de Psihiatrie din Gataia, unde sunt internati pacienti asimptomatici, iar Spitalele CFR si Municipal au si ele pacienti internati cu Sars Cov 2. De asemenea, si la spitalul din Lugoj sunt internati 9 bolnavi de coronavirus.In ultimele 24 de ore au fost raportate in Timis 34 de noi cazuri de infectare cu COVID-19.De la inceputul pandemiei si pana acum, in judetul Timis s-au inregistrat 63 de decese ale unor persoane cu Sars Cov 2.