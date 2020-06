Directorul TAROM, George Barbu, a demisionat din functie. Ursu Mihaita a preluat postul pentru 4 luni

Ziare.

"Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor informeaza ca astazi, 9 iunie 2020, directorul general al companiei TAROM si-a prezentat demisia, in cadrul sedintei Consiliului de Administratie. Membrii Consiliului de Administratie al TAROM au luat act de demisia domnului George Barbu si l-au mandatat pe domnul Ursu Mihaita sa preia functia de director general interimar pe o perioada de 4 luni. Mentionam ca domnul Ursu Mihaita era membru al Consiliului de Administratie al TAROM", a transmis Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor.George Barbu a venit la conducerea TAROM in octombrie 2019, dupa ce directorul general anterior, Madalina Mezei, a fost demisa in urma scandalului in care l-a acuzat pe ministrul Transporturilor de la acea vreme, Razvan Cuc , ca i-ar fi cerut sa tina la sol mai multe avioane in ziua motiunii de cenzura, astfel incat unii parlamentari sa nu poata ajunge la Bucuresti pentru votul din Parlament.