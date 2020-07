Directorul Twitter "rupe" trei milioane de dolari din averea sa de sapte miliarde pentru a experimenta acordarea unui venit garantat fiecarui cetatean

Dorsey ofera banii unei coalitii de primari numita Mayors for a Guaranteed Income (Primari pentru un Venit Garantat), care sustine asigurarea unui venit de baza universal, sau venit garantat, precum si pentru investitii in programe pilot din Statele Unite.Venitul de baza universal, sau venitul garantat, este o politica prin care oamenii primesc sume de bani in numerar de la guvern, indiferent daca sunt angajati sau nu."Este unul dintre instrumentele de a elimina decalajul dintre bogati si saraci, de a elimina inegalitatile sistemice in functie de rasa si gen si de a crea o securitate economica pentru familii", a scris Dorsey joi, pe Twitter.In luna aprilie, Dorsey a spus ca a transferat actiuni Square in valoare de 1 miliard de dolari unei organizatii caritabile numita "Start Small LLC", pentru finantarea organizatiilor care acorda ajutoare legate de Covid-19, proiectelor pentru venitul de baza universal si initiativelor pentru sanatatea ssi educatia fetelor.La momentul respectiv, actiunile reprezentau 28% din avearea lui Dorsey, iar in prezent valoreaza peste 2 miliarde de dolari.Din coalitia Mayors for a Guaranteed Income fac parte primarul din Stockton, California, Michael D. Tubbs, primarul din Jackson, Mississippi, Chokwe Antar Lumumba, primarul din St. Paul, Minnesota, Melvin Carter, primarul din Newark, New Jersey, Ras J. Baraka, primarul din Compton, California, Aja Brown, primarul din Los Angeles,Eric Garcetti, primarul din Shreveport,Adrian Perkins, primarul din Oakland, California,Libby Schaaf, primarul din Columbia, Carolina de Sud, Stephen Benjamin, primarul din Atlanta, Keisha Lance Bottoms si primarul din Tacoma, Washington, Victoria R. Woodards."Platile directe, in numerar, dau oamenilor libertatea de a cheltui banii pe nevoile lor imediate, cum ar fi mancare pentru familie, repararea unei masini pentru a merge la serviciu, medicamente pentru tratarea unei persoane dragi sau pur si simplu pentru chirie", au scris primarii in publicatia Time, in luna iunie.Multi dintre primari au lansat o forma de experiment de plati in numerar pe segmente din comunitatile lor.Tubbs, de exemplu, a condus proiectul Stockton Economic Empowerment Demonstration (SEED): In 2019, 125 de persoane, alese aleatoriu, au inceput sa primeasca 500 de dolari pe luna timp de 24 de luni.Datele preliminare ale acestui experiment au aratat ca beneficiarii "cheltuie banii ca orice om: pe nevoile de baza, precum mancare, transport , utilitati si chirii".Dorsey a spus ca nu s-a asteptat niciodata sa fie atat de bogat si ca spera sa doneze toti banii din timpul vietii sale."Ma aflu intr-o situatie pe care nu mi-am imaginat-o vreodata cand eram copil si nici la 25 de ani", i-a spus Dorsey fostului aspirant democrat la candidatura pentru presedintia SUA Andrew Yang, care este si un sustinator al venitului de baza universal, intr-un episod al podcastului "Yang Speaks"."Nu stiam ce inseamna banii pana am avut probabil 35 de ani", a mai spus Dorsey.Aceasta a fost inclus pentru prima oara in topul Forbes al miliardarilor in 2012."Sunt atat de recunoscator, dar o parte a acestei gratitudini este nu doar de a afirma acest lucru, ci si de a face ceva. Doresc sa donez toti banii mei in timpul vietii mele. In mod egoist, vreau sa vad impactul in timpul vietii mele. Vreau sa ma asigur ca ajuta oameni", a mai afirmat miliardarul.