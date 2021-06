Prefectul Alin Stoica cere Romprest sa nu sisteze colectarea deseurilor, iar Primariei Sectorului 1 sa achite serviciile

"Prestatorul nu are voie sa sisteze colectarea deseurilor. Cu privire la celelalte servicii, poate reduce frecventa si cantitatea, in masura in care sunt intarzieri de peste 45 de zile (de la primirea facturii de autoritatea locala - n.r.). La fel, Primaria Sectorului 1 trebuie sa achite serviciile. (...) Aceasta discutie despre cine are dreptate este o discutie perdanta din start. Justitia va decide, nu noi", a spus Alin Stoica, intr-o declaratie de presa.El a subliniat ca Prefectura nu va stabili vinovati."Prefectura trebuie sa ajute la identificarea unei solutii de deblocare, pentru a asigura continuitatea serviciilor si siguranta cetatenilor. Ideal, cu acordul partilor", a adaugat Alin Stoica.