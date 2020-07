Disney retrage reclamele de pe Facebook si Instagram, ca parte a campaniei "Stop Hate for Profit"

Disney este compania care a cheltuit cel mai mult pentru reclamele pe Facebook in prima jumatate a acestui an: 210 milioane de dolari pentru Disney+ doar in Statele Unite.Wall Street Journal a scris ca, recent, Disney a "redus dramatic" advertorialele de pe Facebook. Compania nu a comentat situatia.Actiunea Disney vine la mai putin de o luna de la lansarea campaniei #StopHateForProfit, careia s-au alaturat peste 1.000 de companii care au suspendat temporar plata de reclame pe reteaua de socializare, in incercarea de a forta Facebook sa gestioneze mai ferm cazurile de hartuire si discursul motivat de ura.Intre companiile care s-au retras deja se numara Unilever, Coca-Cola, Microsoft , Target, Starbucks si Verizon.Initiativa este condusa de mai multe grupuri, intre care National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) si Anti-Defamation League.Un reprezentant al Facebook, citat de Variety, a declarat: "Investim miliarde de dolari in fiecare an pentru a mentine comunitatea noastra in siguranta si colaboram continuu cu experti din afara pentru a ne analiza si actualiza politicile. Stim ca avem multe de facut si vom continua sa muncim cu grupuri pentru drepturile civile si alti experti pentru a dezvolta si mai multe unelte, tehnologia si politicile pentru a continua aceasta lupta".Wall Street Journal a mai notat ca diviziile Disney "reexamineaza publicitatea lor pe Facebook".Potrivit unor surse, Facebook are in vedere sa interzica reclamele politice pe platformele sale. De luna trecuta, utilizatorii americani ai Facebook si Instagram pot dezactiva advertorialele politice.