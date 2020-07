"Doamna" de Romana adorata de elevi dupa afisarea rezultatelor la Bac: "Nu credeam ca voi lua nota asta in 1.000 de ani! Multumesc pentru tot!"

Iata cateva dintre mesajele primite de la elevi: "Doamna profesoara, va multumesc mult pentru tot! Nu credeam ca voi lua nota asta in 1.000 de ani. Multumesc pentru tot ce ati facut pentru noi!"."Doamnaaa, am luat 9,30. Deci nu imi vine sa cred ca am luat nota asta, mi-a fost cel mai frica la romana si am luat nota cea mai mare dintre toate materiile. Va multumesc din suflet pentru tot efortul pe care l-ati depus, datorita dumneavoastra am luat nota aceasta. Va iubesc mult de tot", este doar unul dintre mesajele primite de profesoara de romana, iar ca acesta mai sunt zeci.Postarea integrala a Lidiei Mirzac:"De ce imi place mie ziua in care se dau rezultatele la bacalaureat? Poate ca sunt prea mandra, poate ca nu va intereseaza, dar nu pot sa nu impartasesc bucuria profesorului dintr-un liceu tehnologic, unde elevii au intrat si cu 2,60, profesor care in ziua rezultatelor primeste mesaje de tipul celor din print screen-urile de mai jos! Ce zi minunata! Multumesc, dragii mei. Voi avea o vacanta placuta! Foarte placuta!", a scris profesoara pe contul personal de Facebook.Lidia Mirzac are o relatie apropiata cu elevii ei, lucru care se vede cu ochiul liber din postarile sale de pe Facebook, unde incarca adesea poze din timpul petrecut cu elevii, atat in timpul orelor de curs, cat si in afara loc."Vacanta incepe cu oameni frumosi si dragi! Veti ramane mereu pentru mine mandrele din 12G! Fiindca, zau ca sunteti mandre! Pe Geanina o mai cheama si Mandrila! Va voi cam duce dorul, pentru ca taare v-ati lipit de sufletul meu. Va pup sau va pupacesc? Cum vreti?", a postat Lidia Mirzac pe Facebook, alaturi de poze de la o iesire la terasa cu colectivul clasei.