Romanii isi cumpara proprietati imobiliare cu banii jos. In 2020, doar una din trei locuinte a fost luata cu credit bancar

Astfel, in aceasta perioada, cumparatorul in imobiliare este reprezentat, in principal, din indivizi, respectiv familii, care au credite pre-aprobate ori lichiditati si care vizeaza o suprafata mai mare a locuintei. De altfel, casele individuale reprezinta, in prezent, cel mai atractiv segment de piata, iar cererea pentru acest tip de locuinte a crescut cu circa 50% fata de anul precedent."La fel ca in toate celelalte industrii, si in imobiliare s-au resimtit efectele perioadei de izolare sociala. Cu toate ca se observa o cumpatare la nivel de achizitii, cumparatorii aleg, in cele din urma, spatii mai largi si observam, in principal, o aplecare spre segmentul case individuale. Pe de alta parte, raportat la chirii, se remarca schimbari in marile orase, cauzate tot de contextul social, care se vor concretiza, cel mai probabil, in corectii de pret. Totusi, incertitudinea ce caracterizeaza aceasta perioada nu ne permite sa facem predictii decat pentru perioade scurte, schimbarile fiind direct proportionale cu evolutia situatiei medicale", a declarat Razvan Cuc , presedinte RE/MAX Romania.Totodata, in trimestrul al treilea al anului curent, ponderea segmentului inchirieri, din totalul tranzactiilor realizate de birourile RE/MAX, s-a mentinut la aproximativ acelasi nivel comparativ cu anul precedent, respectiv 10,2% in T3 2020, fata de 10,1% T3 2019. Pe de alta parte, reprezentantii RE/MAX Romania se asteapta la corectii ale preturilor in anumite orase, tendinta cauzata de o scadere a cererii in marile centre universitare, ce are la baza suspendarea cursurilor fizice in cadrul institutiilor de invatamant.CITESTE SI: