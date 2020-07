Un doctor din Israel s-a reinfectat cu noul coronavirus dupa 3 luni de la vindecare

In aprilie, cand doctorul a fost testat pozitiv pentru prima data avea febra, tuse si dureri musculare, dar s-a recuperat iar testul a iesit negativ in mai si iunie.La inceputul lunii, doctorul intrase in contact cu un pacient confirmat cu COVID-19. Ulterior, a fost testat din nou pozitiv.Este a doua oara cand s-a identificat la Sheba Medical Center o reinfectare. Un pacient s-a recuperat, a iesit din spital, apoi s-a intors cu inflamatie severa la plamani.Saptamana trecuta, dr. Maria van Kerkhove, de la Organizatia Mondiala a Sanatatii (ONU), a explicat ca exista mai multe studii, care incearca sa identifice pentru cat timp ofera protectie anticorpii. Studiile initiale arata ca imunitatea ar dura doar cateva luni.