Colegiul Medicilor Tulcea a dat verdictul in cazul doctorului acuzat ca isi desfasoara activitatea sub influenta bauturilor alcoolice

Decizia a fost luata de membrii Comisiei etice, dupa ce saptamana trecuta Colegiul Medicilor s-a autosesizat in urma unor imagini facute publice pe posturile de televiziune in care doctorul este filmat in timp ce sta pe jos in usa cabinetului sau. Medicul ne-a spus ca i s-a facut rau, dupa ce a luat doua tablete. In functie de rezultatele examenului medical pe care trebuie sa-l faca pana la data de 1 aprilie, vom decide daca isi poate continua activitatea. Pana atunci el poate sa-si desfasoare activitatea la cabinet", a precizat, pentru AGERPRES, presedintele Colegiului Medicilor Tulcea, Emilia Stamate.Potrivit sursei citate, pana saptamana trecuta , Colegiul Medicilor nu a primit nicio sesizare de la pacientii doctorului si nici de la vreo autoritate locala cu privire la faptul ca ar acorda consultatii sub influenta bauturilor alcoolice.