New York Post: Fiul presedintelui SUA i l-a recomandat ca avocat lui Popoviciu pe fostul sef FBI, dupa ce acesta a donat 100.000 de dolari unei fundatii a familiei Biden

Ziarul prezinta mesaje e-mail purtate intre Biden junior si Louis Freeh.In 2016, Joe Biden era vicepresedinte al Statelor Unite in Administratia Obama iar Louis Freeh a facut o donatie de 100.000 de dolari unei fundatii deschise de familia Biden avandu-i ca beneficiari pe doi dintre nepotii actualului presedinte american, copiii fiului sau decedat, Beau Biden."Voiam sa-ti multumesc inca o data ca ne-ai recomandat lui Gabriel. Am finalizat o scrisoare de angajament avocatial cu el. Ma voi intalni cu el la Paris duminica, dupa care vom merge la Bucuresti si vom trece la treaba", ii scria Freeh lui Hunter Biden pe 8 iulie 2016. Fostul sef FBI, care a fost si judecator, lucra atunci la firma de avocatura Freeh Sporkin & Sullivan si avea si propria sa companie de consultanta, Freeh Group. Puiu Popoviciu a fost condamnat la 7 ani de inchisoare in august 2017 in dosarul Baneasa. Omul de afaceri se afla la Londra, in procedura judiciara privind predarea catre Romania.In iulie anul trecut, o curte din Regatul Unit a decis predarea lui Popoviciu la Bucuresti.