DOCUMENT. Seful Politiei din Bolintin Vale, demis dupa ce au aparut public imagini cu el cand batea un suspect incatusat, s-a intors in functie

Ce au promis IPJ Giurgiu si ministrul Marcel Vela

Actul, datat 20.07.2020, care poarta antetul IPJ Giurgiu arata ca ofiterul Costel Marian Serban "indeplineste in prezent functia de sef al Politiei Oras Bolintin Vale"."Va aduceti aminte de cazul de la Bolintin Vale in care un nene politist (seful de post) snopea in bataie niste oameni imobilizati si culcati la pamant? Imediat ce am facut imaginile public, politistul in cauza a fost suspendat din functie si a fost demarata o ancheta interna.Victimele au depus plangere si dosarul isi urmeaza cursul legal.La nici doua luni de la eveniment , aflam ca politistul in cauza este inapoi in functie (adica sef de post), chiar daca cercetarea este departe de a fi finalizata.Hai sa ne gandim ca suntem victima! Cam ce ati crede despre modul in care se face dreptate? Cam cat de vulnerabil te-ai simti si cam cat de dornic ai fi sa continui demersul tau in instanta cand politia locala este la ordinele celui care este vizat de actiunea ta?", scrie sociologul Gelu Duminica pe pagina sa de Facebook.Actiunea avea loc la niste perchezitii de la jumatatea lunii aprilie, cu priviere la modul in care este respectata starea de urgenta in localitate.Imediat dupa aparitia imaginilor in care comisar de politie Costel Marian Serban a fost filmat in timp ce batea un om incatusat, IPJ Giurgiu a dat asigurari ca orice abuz va fi sanctionat."Urmare a evenimentelor petrecute pe raza localitatii Bolintin Vale, Inspectorul General al Politiei Romane a dispus specialistilor Directiei Control Intern sa analizeze activitatea si managementul Inspectoratului de Politie Judetean Giurgiu. Cazul respectiv a fost prelucrat cu toate efectivele de politie, in vederea preintampinarii unor astfel de situatii. Totodata, precizam ca politistii sunt instruiti sa aplice procedurile conform legislatiei actuale, cu respectarea drepturilor fundamentale ale omului.De asemenea, Politia Romana sprijina institutiile abilitate pentru clarificarea situatiei si va pune la dispozitia Parchetului de pe langa Tribunalul Giurgiu toate documentele solicitate. Asiguram cetatenii ca Politia Romana va sanctiona orice abuz si va sesiza penal ilegalitatile, iar orice caz de discriminare si instigare la ura va fi temeinic investigat si sanctionat.In aceasta perioada extrem de dificila, prioritatea noastra este siguranta comunitatii si vom arata, intotdeauna, toleranta zero fata de faptele antisociale", a transmis IPJ Giurgiu, potrivit adevarul.ro Imaginile l-au infuriat atunci si pe ministrul de Interne. fara prea multe discutii, Marcel Vela anunta demiterea sefului de politie din Bolintin Vale.Miercuri, 22 iulie, ministrul a spus ca nu stie exact cum decurge ancheta."Stiu ca s-a demarat o ancheta la nivelul IGPR, nu mai stiu stadiul sau finalizarea ei. Cert este ca atunci cand va fi finalizata o sa fiti informati in timp real pentru a afla sanctiunile", a declarat Marcel Vela pentru Digi 24 Ministrul Vela a mai aratat ca lucrurile se misca cu greutate in cazul anchetelor in terne. Si a dat un exemplu "Atunci cand am venit la MAI am gasit un caz in care a fost convocata aceasta comisie cu 4 zile inainte de prescriere. Pana s-au adunat, au constatat ca au trecut 12 luni si s-a prescris fapta. Lucrurile s-au intamplat in septembrie 2019. Toate aceste anchete sunt la nivel de inspectorat, la nivel local si sunt convins ca dupa toate experientele pe care le-a avut ministerul, IGPR va analiza cu multa celeritate acest caz".Sindicalistii spun ca pana la finalizarea unei anchete, nu poate fi luata nicio decizie legala.