Doi adolescenti au ramas blocati pe o stanca de la Pietrele lui Solomon

Conform Inspectoratului de Jandarmi Judetean Brasov, cei doi minori - in varsta de 13 si respectiv 17 ani - au pornit intr-o excursie si au urcat pe o stanca, insa, in momentul in care au vrut sa coboare, au realizat ca s-ar putea accidenta din cauza inaltimii si a faptului ca aceasta era alunecoasa. Astfel, unul dintre cei doi a apelat numarul de urgenta 112.Operatiunea de salvare a avut loc dupa caderea intunericului, cei doi fiind coborati in siguranta de pe stanca, fara a avea nevoie de ingrijiri medicale.