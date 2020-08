Doi aradeni au salvat de la inec un barbat, crezand ca au prins in undita un peste urias

Barbatul salvat plecase cu barca din zona localitatii Milova, alaturi de doi prieteni, iar un al patrulea a ramas la mal. La scurt timp dupa ce au lansat barca pe raul Mures, aceasta a luat apa si s-a scufundat, din cauza unor crapaturi, iar cei trei au cazut in rau si au fost purtati de curenti, in timp ce luptau sa se salveze.In jurul orei 00,30, jandarmii, pompierii si politistii din Arad au fost alertati printr-un apel la 112 despre barca scufundata si victimele aflate in pericol de inec."Barbatii cazuti in apa au incercat sa se salveze, insa au fost purtati in aval, iar la un moment dat s-au departat unul de celalalt din cauza curentului puternic si intunericului. Mai bine de cativa kilometri au fost purtati de ape, iar in zona localitatii Ususau, barbatul cu handicap locomotor s-a agatat intamplator in linia unei undite de pescuit, lansata de catre un cuplu ce se afla la pescuit in acea zona. Crezand ca este o captura uriasa, cei doi pescari au depus eforturi mari sa il aduca la mal. Surpriza a fost pe masura, in momentul in care si-au dat seama ca 'marea captura' este un om. Cei doi l-au scos pe barbat din apa", a declarat, duminica, Dan Monoranu, purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Arad.Cei care au sunat la 112 au fost pescarii, imediat ce au aflat de la barbatul salvat ca mai sunt doi in apa."Ceilalti doi barbati au reusit sa iasa din apa, unul pe un mal, celalalt pe altul, insa dezorientati nu au mai putut inainta, fiind blocati din cauza vegetatiei si a intunericului", a precizat Monoranu.Politistii si jandarmii au plecat in cautarea celor pierduti pe ambele maluri ale raului, iar pompierii prin apa, cu barca. Dupa aproximativ doua ore de cautari, in zone greu accesibile, cei doi barbati au fost gasiti de politisti pe un mal al apei, iar al treilea barbat, care nu urcase in barca, se afla pe malul opus, la cativa kilometri distanta.Toti cei patru au fost recuperati si predati echipajelor de ambulanta pentru a fi consultati, insa nu au necesitat transport la spital.