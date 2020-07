Doi asistenti medicali de la Ambulanta Medias diagnosticati cu COVID-19

"In ceea ce priveste situatia epidemiologica in cadrul SAJ Sibiu, va informam ca in ultimele zile la substatia Medias au fost confirmate pozitiv in urma testarii SARS CoV-2, 2 asistenti medicali. Ca urmare a acestui fapt, SAJ Sibiu a decis testarea in masa a tuturor angajatilor. Momentan se asteapta rezultatele testelor", anunta marti prefectura Sibiu.De asemenea, Directia de Sanatate Publica Sibiu a demarat o ancheta epidemiologica.Din primele rezultate ale anchetei, au fost puse in izolare 2 persoane, contacti din familie.Activitatea de la substatia Medias,se desfasoara normal, mentioneaza Prefectura.