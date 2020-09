Doi barbati din Caracal au fost retinuti dupa ce au urcat intr-o masina o femeie impotriva vointei ei

Atat barbatii cat si femeia au fost gasiti in masina, in municipiul Caracal."La data de 1 septembrie 2020, un barbat, de 56 de ani, din orasul Corabia, a sesizat prin apel la 112 faptul ca mai multe persoane au patruns in locuinta si au urcat-o pe concubina sa intr-un autoturism de culoare alba, impotriva vointei acesteia, plecand intr-o directie necunoscuta. Politistii din cadrul Politiei orasului Corabia au actionat cu celeritate si cu sprijinul politistilor caracaleni au depistat pe raza municipiului Caracal autoturismul respectiv, in care au fost identificati 4 barbati, precum si concubina apelantului", a precizat Alexandra Dicu.In urma probatoriului administrat in cauza, au fost retinuti un barbat in varsta de 31 de ani si un barbat in varsta de 50 de ani, ambii din municipiul Caracal, ei fiind banuiti de infractiunile de lipsire de libertate in mod ilegal, amenintare si violare de domiciliu.Cei doi barbati vor fi prezentati joi Parchetului de pe langa Judecatoria Corabia cu propunere de arestare preventiva.