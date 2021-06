Doi cetateni britanici sunt judecati pentru exploatarea unor romani. "Asta e sclavie moderna"

Conditii inumane si la munca, si de cazare

Romanii care se angajasera la spalatoriile patronate de cei doi traiau in adevarate cotete, in mizerie, inghesuiti, iar in plus pentru cazare li se retineau o multime de bani.Defrim Paci si Sitar Ali au fost arestati preventiv, iar procesul a debutat zilele trecute la Carlisle Crown Court, scrie BBC. Procurorul Martin Reid a spus ca in 2016 si 2017 muncitorii de la spalatoria auto Shiny "au fost obligati sa lucreze ore lungi in conditii proaste pentru o salarizare infima, munca lor fiind exploatata in beneficiul inculpatilor".Si asta nu e tot. Acelasi procuror sustine ca victimelor le-au fost luate cartile de identitate pana la rambursarea datoriilor legate de costul calatoriei, li s-a cerut sa locuiasca intr-un spatiu "foarte murdar" si "li s-au dat doar 20 de lire ca plata dupa o saptamana de munca de 11 ore pe zi, sase zile din sapte".La randul lor, muncitorii romani ii acuza pe cei doi patroni si spun ca nu aveau pauze, ca substantele chimice utilizate le ardeau pielea si ca nu primeau niciun fel de echipament de protectie din partea angajatorilor.Mai mult, unul dintre ei a detaliat si a spus in fata judecatorului ca nu a mai putut sa stea in picioare, din cauza ca apa "i-a mancat picioarele" dupa ce a fost obligat sa lucreze noua zile fara echipament adecvat. Un altul a spus ca "M-au tratat la fel ca pe un sclav".Romanul a spus ca trebuia sa fie platit cu 30 de lire sterline pe zi, iar salariul trebuia sa creasca, insa a primit doar 20 de lire sterline dupa mai multe zile de munca, dupa ce i-ar fi fost retinute chiria si cheltuielile pentru transport El a mai povestit cum pentru spalarea masinilor folosea un burete de tip manusa si nu a primit niciun fel de echipament, ci a fost obligat sa lucreze cu propriile haine.Cei doi patroni isi impartisera sarcinile, sustin anchetatorii. Defrim Paci a fost capul afacerii, fiind responsabil pentru cumpararea terenului si infiintarea spalatoriei auto, iar Ali era responsabil pentru tratamentul zilnic al personalului, salariile si plata pentru transportul in Marea Britanie, cazarea si incasarea chiriei.Ali va trebui de asemenea sa dea explicatii in privinta bunurilor ilegale pe care le detinea. In plus, 16.000 de lire sterline au fost gasite intr-unul din automobilele sale, un BMW , atunci cand a fost arestat.Arestati preventiv la finele saptamanii trecute, Defrim Paci si Sitar Ali isi vor afla pedeapsa pe 30 iulie. Procesul celor doi are loc la Carlisle Crown Court.