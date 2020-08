Doi medici veterinari romani au plecat in Beirut sa trateze animalele ranite in urma exploziilor devastatoare

Asociatia Animal Society a anuntat ca Anca Tomescu si Gabriel Ignat, medici cu experienta de peste 25 de ani, s-au alaturat echipei internationale care s-a deplasat in Liban cu misiunea de a salva animalele ranite sau prinse sub daramaturi, in urma exploziilor devastatoare produse in portul din Beirut la inceputul lunii august, potrivit digi24.ro "Tragedia umana este dublata de o tragedie a animalelor. Mii de animale au fost ranite sau s-au pierdut in urma exploziilor. Echipa Four Paws, condusa de dr. Amir Khalil, alaturi de echipa Animals Lebanon si de voluntari locali, ofera asistenta medicala animalelor ranite si le elibereaza pe cele prinse sub daramaturi", au aratat reprezentantii Animal Society.Potrivit acestora, salvatorii ajuta la hranirea si vaccinarea antirabica a animalelor din zonele afectate si fac eforturi pentru a gasi familiile cainilor si pisicilor pierdute sau pentru a le da spre adoptie. Animalele sunt tratate, sterilizate si vaccinate.Totodata, echipa Four Paws va evalua starea de sanatate a animalelor de la cele doua gradini zoologice din sudul Libanului."Din momentul in care am aflat de exploziile din Beirut, am stiut ca va fi nevoie de o mobilizare internationala pentru a ajuta locuitorii afectati de acestea, dar si animalele care au avut de suferit. Ne-am alaturat echipei Four Paws imediat ce am aflat de misiunea de salvare si ne dorim sa reducem suferinta in randul animalelor atat prin interventii de urgenta, dar si prin sterilizare si vaccinare, pentru un impact pe termen lung", a declarat Anca Tomescu, presedintele asociatiei Animal Society.Misiunea de salvare a inceput pe data de 17 august si este prevazuta sa dureze pana la sfarsitul lunii august, dar exista posibilitatea ca aceasta sa fie prelungita, in functie de evolutia situatiei locale.Asociatia Animal Society, cunoscuta anterior sub numele de Vier Pfoten Romania, este activa in domeniul protectiei animalelor de peste 25 de ani.