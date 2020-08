Doi pinguini gay au devenit parintii unui pui eclozat la un acvariu din Spania

Oficialii de la Oceanografic Valencia spun ca Electra si Violet au construit un cuib din pietre si "au inceput sa aiba atitudinea si actiunile specifice perioadei de dinainte de reproducere", potrivit CNN Ingrijitorii lor au decis sa-i lase sa adopte si sa incubeze oul unui alt cuplu de pinguini, care a eclozat luna aceasta. Electra si Violet au grija acum de pui, care va deveni independent dupa aproximativ 75 de zile, au spus angajatii acvariului.Adoptia in randul cuplurilor de pinguini de acelasi sex este o premiera pentru Oceanografic Valencia, dar angajatii spun ca scenariul este destul de comun.Formarea perechilor de acelasi sex este comuna la mai mult de 450 de specii de animale si are loc atat in gradinile zoologice, cat si in habitatul natural.