Doi politisti de la Sectia 3 de Politie Brasov, confirmati cu coronavirus

"La nivelul Sectiei 3 Politie Brasov, in acest moment, 2 politisti sunt confirmati cu Covid-19, sens in care au fost demarate procedurile legale de catre Directia de Sanatate Publica Brasov. Spatiile de lucru au fost dezinfectate cu substante bactericide in totalitate, iar starea de sanatate a tuturor colegilor, prioritara in toata aceasta perioada, este monitorizata constant, inclusiv prin inregistrarea temperarurii corporale", a transmis, vineri, IPJ Brasov.Sursa citata a precizat ca la nivelul tuturor subunitatilor din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Brasov sunt luate constant masuri de dezinfectare a spatiilor de lucru, a autovehiculelor si a dotarii."De asemenea, la nivelul unitatii, inca de la data declararii starii de urgenta, a fost implementat un program diferentiat, in schimburi, iar activitatile care presupun formarea unor grupuri de persoane au fost suspendate. Precizam faptul ca birourile in care functioneaza spatiile de lucru permit desfasurarea activitatilor cu pastrarea regulilor de distantare sociala", a mai transmis institutia.