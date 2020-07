Doi politisti din Ilfov, cercetati pentru coruptie. Ei ar fi dat informatii secrete unei persoane anchetate

"Astazi, 17 iulie 2020, ofiteri de politie judiciara din cadrul Directiei Generale Anticoruptie - Serviciul Anchete, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Buftea, au pus in executare 4 mandate de perchezitie domiciliara si 3 mandate de aducere pentru 3 suspecti intr-un dosar penal in care se efectueaza cercetari cu privire la savarsirea unor infractiuni de coruptie, respectiv divulgare a informatiilor nedestinate publicitatii si favorizarea infractorului.Dintre acestea, doua mandate sunt emise pe numele a doi agenti de politie din cadrul I.P.J Ilfov - Politia Orasului Voluntari, suspecati de comiterea infractiunii de divulgare a informatiilor nedestinate publicitatii si favorizarea infractorului. Acestia au fost condusi la sediul D.G.A. in vederea audierii si continuarii cercetarilor", se arata intr-un comunicat DGA.