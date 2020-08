Doi preoti romani din Italia au fost decorati de Iohannis

Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, seful statului le-a conferit celor doi preoti Ordinul National "Pentru Merit" in grad de Cavaler, in semn de "inalta apreciere si recunostinta pentru solidaritatea si daruirea de care au dat dovada in intensa lor activitate social-filantropica destinata cetatenilor romani aflati pe teritoriul Republicii Italiene, contribuind astfel la limitarea impactului pe care actuala criza epidemiologica a avut-o asupra comunitatii romanesti si in special asupra categoriilor sociale vulnerabile".