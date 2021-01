Doi romani din Germania, ucisi cu sange rece chiar de cei pe care-i ajutasera cu casa si masa. Cazul care a pus pe jar politia germana

Ce s-a intamplat

Misterul se adanceste

Misterul se adanceste

George si Marius locuiau impreuna de mai multi ani in Wittenberge, un orasel din landul german Brandenburg, unde si-au gasit sfarsitul in conditii inca nedeplin elucidate.Politistii germani au aflat doar ca la inceputul lui 2019, cei doi i-au primit in casa pe Aleksejus si Tomas, doi tineri lituanieni. I-au gazduit un timp si i-au ajutat sa-si gaseasca un loc de munca, iar unul dintre ei a ramas sa locuiasca alaturi de ei timp de cateva luni.Insa acest lucru nu i-a oprit pe baltici sa-i macelereasca fara mila, iar apoi sa dispara fara urme.Dubla crima a avut loc in jurul datei de 9 mai 2019, iar trupurile lipsite de viata ale romanilor au fost gasite cateva zile mai tarziu de proprietarul casei.Presa germana scrie ca intr-o zi, la inceputul lunii mai, cei patru tineri au ajuns sa se certe dupa ce au consumat alcool . Situatia a degenerat rapid, iar lituanienii s-au napustit asupra lor si i-au ucis cu cutitele.Cazul i-a solicitat la maximum pe politistii germani care au preluat acest dosar. Intr-o prima faza, ei au facut legatura intre moartea celor doi si disparitia colegului lor de apartament, Tomas, dar inca nu stiau ca in ecuatie exista si un al doilea ucigas.Urmarind numarul de telefon al lui Tomas, detectivii l-au descoperit si pe conationalul acestuia, Aleksejus, care a fost arestat pe 11 iunie, dupa ce incercase sa fure o masina.Cotidianul Markische Allgemeine scrie ca Aleksejus a marturisit dubla crima, iar cei doi baltici au fost dusi in fata instantei de district Neuruppin si acuzati de omor si complicitate la omor.Totodata, portalul Lokales aus der Prignitz noteaza ca cei doi lituanieni s-au cunoscut intr-o inchisoare , in tara lor, apoi s-au reintalnit in Germania. Potrivit sursei citate, Aleksejus a fost considerat mai intai doar martor la crima, insa s-a dat singur de gol, desi mai intai a negat orice implicare in acest caz. "Am omorat pe cineva, dar nu-mi amintesc decat de o persoana", a spus el, conform sursei citate.El a mai povestit ca intre ei si cei doi romani au intervenit mai multe neintelegeri, dupa ce au baut, fara sa precizeze despre ce e vorba. Tot scandalul ar fi izbucnit, spune el, de la George si Tomas, dar lucrurile pareau sa se calmeze. Apoi, lituanienii au plecat sa faca unele cumparaturi, dar cand s-au intors a reizbucnit scandalul. La intoarcere, Tomas ar fi intrat in camera lui George, urmat de Aleksejus.Acesta din urma a povestit ca a luat un cutit, iar in timp ce Tomas l-a imobilizat pe George, el l-ar fi ucis cu cutitul. Dupa care s-a razgandit si si-a schimbat din nou declaratia. "Eu sunt ucigasul, Tomas nu are nicio vina. Eu eram beat, ce pot spune e doar ca Tomas nu are nicio implicare. Eu am fost", a surprins el in instanta . Apoi, a refuzat sa mai vorbeasca, motivand ca nu isi mai aminteste nimic.Procesul a fost deocamdata intrerupt, iar pe 25 ianuarie ar urma sa fie reluat, insa pana atunci misterul se adanceste, iar anchetatorii nu cunosc cu exactitae motivul certei si nici modul in care au decurs ostilitatile. Se spera insa ca si celalalt lituanian, Tomas, va accepta sa vorbeasca si ca cercetarile care continua vor scoate la iveala noi elemente in acest proces