Doi romani din Marea Britanie si-au pus copilul sa fure un ceas de lux. Ce a urmat dupa ce englezii si-au dat seama cum au fost trasi pe sfoara

Cei doi au fost acuzati ca si-au pus copilul sa fure un ceas care valoroeaza aporoape 75.000 de euro, scrie Daily Mail. Potrivit sursei citate, sotii Para au pus la punct un plan pe care l-au crezut infailibil, dar au fost prinsi dupa cateva zile de politistii britanici, cand incercau sa fuga din tara, iar ceasul a fost recuperat.Cei doi si-au pregatit in cele mai mici amanunte planul pentru a fura un ceas Audemars Piguet Royal Offshore Oak de 18 carate din aur roz. Au fotografiat ceasul din toate pozitiile, iar apoi s-au intors acasa si au procurat un ceas replica aproape identic.Cateva zile mai tarziu, ei s-au intors in magazin si au actionat. Au intrat in discutie cu vanzatoarea, iar cand aceasta s-a intors cu spatele, au inlocuit ceasul pe care il cerusera sa-l examineze cu replica, pe care o tinusera pana atunci ascunsa in gluga copilului. Nu s-au gandit insa nici un moment ca inregistrarea video avea sa-i dea de gol. Au aflat asta abia atunci cand au fost opriti cateva zile mai tarziu in portul Dover, in timp ce incercau sa paraseasca Marea Britanie.La proces , cei doi soti si-au recunoscut fapta, dar au spus ca au furat ceasul pentru a procura bani pentru tratamentul bunicului lor, care a murit intre timp. Justificarea lor nu l-a impresionat prea mult pe judecator, care i-a condamnat la 1,6 ani, respectiv 8 luni de inchisoare.CITESTE SI