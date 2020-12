Doi soferi incatusati de jandarmerie, in Piata Romana, dupa ce s-au sicanat in trafic

"Sambata, 5 decembrie, in jurul orei 17.40, in zona Piata Romana, un echipaj de jandarmerie a intervenit pentru aplanarea unui conflict , izbucnit intre mai multe persoane, pe fondul unei sicanari in trafic.Soferii celor doua autoturisme implicate in eveniment au fost imobilizati si incatusati intrucat se manifestau violent si au refuzat sa inceteze agresiunile la solicitarea jandarmilor.Cele cinci persoane prezente, conducatorii auto si pasagerii celor doua autoturisme, au fost conduse la sediul sectiei de politie, unde jandarmii le-au intocmit actele de constatare pentru sesizarea organelor de urmarire penala, in vederea continuarii cercetarilor, sub aspectul savarsirii infractiunilor de tulburare a ordinii si linistii publice si incaierare", a transmis Jandarmeria.Citeste si: