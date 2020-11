Verii care se lupta pentru un loc in Camera Deputatilor. Unul este candidat PSD, celalalt reprezinta USR-PLUS

Radu Miruta, candidatul USR, este varul lui Claudiu Manta, lider al tineretului social democrat si vicepresedinte al PSD Gorj. Tatal lui Claudiu Manta este Pantelimon Manta , fost prefect, un politician traseist care a trecut pe la PD, PSD, PNL , PUR si apoi s-a intors la PSD.Claudiu Manta a candidat, in 2016, la Senat, insa nu a fost pe loc eligibil. In acelasi an, Radu Miruta, a candidat pentru primaria Targu Jiu dar nu a castigat.In contextul in care PNL Gorj i-a atacat pe cei doi candidati, in alegerile locale, sustinand ca PSD a facut blat cu USR, Claudiu Manda a spus ca "nu am negat niciodata legaturile de rudenie existente intre mine si Radu insa, din punct de vedere politic viziunile noastre sunt diametral opuse".