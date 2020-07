Doliu in lumea cinematografiei. Actrita Sonia Darrin, partenera lui Bogart in "The Big Sleep", a murit la varsta de 96 de ani

Actrita si dansatoare, Darrin a murit pe 19 iulie din cauza naturale, intr-un spital din New York, a anuntat fiul ei, Mason Reese. Ea se recupera cu greu dupa ce, toamna trecuta, a suferit o fractura la sold.A jucat roluri secundare in filme ca "The Corsican Brothers" (1941), "The Hard Way" (1943) si "Frankenstein Meets the Wolf Man" (1943). Darrin a dat proba pentru "The Big Sleep" (1946) si a fost angajata de regizorul Howard Hawks."Toate celelalte fete erau foarte agresive si am vrut sa le arat ce fata buna eram", a declarat ea in 2016 pentru New York Post, intr-unul dintre putinele interviuri acordate de-a lungul vietii.Nascuta pe 16 iunie 1924, pe nume Sonia Paskowitz, in Texas, s-a indragostit de film inca din copilarie. Familia ei s-a mutat in San Diegoo, apoi in Pasadena, iar in adolescenta ea a luat lectii de dans de la Adolph Baum. Coregrafului i-a fost cerut sa colaboreze pentru "The Corsican Brothers" si el si-a adus cativa elevi, astfel Darrin a aparut intr-una dintre scene.A mai lucrat cu June Lockhart si Hugh Beaumont la "Bury Me Dead" (1947) si a avut roluri secundare in "I, Jane Doe" (1948), "Caught" (1949) si "Federal Agent at Large" (1950) inainte de a parasi Hollywood-ul.Sonia Darrin s-a mutat la New York, unde a fost model pentru agentia Eileen Ford A revenit in atentia publicului in anii 1970, cand a aparut alaturi de fiul ei, pe atunci star al reclamelor, la "The Mike Douglas Show". Ea a participat la peste 30 de editii ale emisiunii.