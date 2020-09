Dolj: Un minor aflat la volanul unei masini, a refuzat sa opreasca la semnalul politistilor. A fost prins dupa ce a provocat un accident

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj, in noaptea de 9/10 septembrie, politisti din cadrul Sectiei 4 Politie Craiova au vrut sa opreasca un autoturism care se deplasa pe strada General Doctor Ion Cernatescu."Intrucat conducatorul acestuia nu a oprit si a marit viteza si directia de deplasare, politistii au pornit in urmarirea acestuia, fiind solicitat sprijinul mai multor echipaje de politie . La intersectia dintre strazile Paltinis si Fratii Golesti, cel in cauza a pierdut controlul volanului si a lovit un autoturism care se afla parcat in zona respectiva, fiind apoi imobilizat de politisti", se arata in comunicat.Politistii au stabilit ca soferul masinii era un adolescent de 16 ani din Craiova. De asemenea, in autoturism se mai aflau alti doi adolescenti, unul de 15 ani, iar celalalt de 16 ani, ambii din Craiova.In urma evenimentului s-au produs doar pagube materiale.Politistii au deschis in acest caz un dosar penal pentru comiterea infractiunii de conducerea unui vehicul fara a detine permis de conducere.