Primarul ales al Timisoarei, Dominic Fritz, nerabdator sa fie instalat in functie: "Este de dorit ca investitura sa se produca in cel mai scurt timp legal"

"In Timisoara, nu mai sunt disponibile paturi de terapie intensiva. Personalul medical, care lucreaza din martie fara pauza, este epuizat. Desi la Timisoara avem, intre timp, capacitate de testare PCR foarte buna, va fi nevoie sa se achizitioneze teste speciale, pentru a diferentia COVID-19 de virusurile sezoniere. Sunt necesare si unele schimbari de legislatie, in contextul supraaglomerarii spitalelor COVID-19 si de suport, pe care le voi sustine in discutiile pe care le voi avea cu decidentii din Bucuresti", a scris, joi, Dominic Fritz, intr-o postare pe Facebook El subliniaza ca sistemul de sanatate local are nevoie de decizii rapide, atat administrative cat si legale si de aceea "este de dorit ca investitura (in functia de primar n.r.) sa se produca in cel mai scurt timp legal", astfel incat sa poata prelua atributiile de primar si sa se intervina cu solutii."Dincolo de politica si administratie, nu vom putea limita extinderea comunitara a virusului daca fiecare dintre noi nu se comporta cu responsabilitate. Trebuie sa ne protejam. Am invatat din propria experienta ca putem sa avem o viata normala daca purtam masca in spatii inchise sau aglomerate, pastram distanta si daca ne mutam mai multe activitati afara sau in spatii foarte bine aerisite, cat se poate", a punctat Dominic Fritz.Primarul ales a facut aceste afirmatii in urma primei runde de intalniri pe care a avut-o zilele trecute cu prefectul Liliana Onet, cu directorul Directiei de Sanatate Publica Timis, Flavius Cioca, cu managerul Spitalului "Victor Babes" Timisoara, Cristian Oancea, si cu specialistul infectionist Virgil Musta.