Primarul Timisoarei, Dominic Fritz, are COVID-19: "Va spun cu mana pe inima ca am avut mare grija"

Potrivit unui comunicat al Primariei Timisoara, Directia de Sanatate Publica va realiza ancheta epidemiologica, iar Primaria Timisoara va pune in aplicare masurile recomandate in astfel de situatii. Atributiile primarului Dominic Fritz vor fi exercitate in urmatoarele 14 zile de Ruben Latcau, viceprimarul Municipiului Timisoara. Sedintele Consiliului Local se pot tine si in absenta Primarului Municipiului Timisoara."A treia oara n-am scapat. Din pacate, azi am fost confirmat pozitiv pentru COVID 19.Aseara am simtit dureri musculare si o stare subfebrila asa ca am facut un test azi dimineata la prima ora. Rezultatul a venit si ma obliga la izolare totala timp de 14 zile. Nu am fost contact direct pentru niciunul dintre angajatii Primariei Timisoara pentru ca am purtat tot timpul masca. Nici nu pot sa-mi imaginez cum si de unde l-am luat, dar asta este natura perfida a acestui virus", a declarat Fritz.Fritz a declarat ca "Primaria Timisoara va ramane pe maini bune, ale viceprimarului Ruben Latcau care va indeplini atributiile de primar ce ii sunt delegate conform Hotararii Consiliului Local"."Ruben va deveni tata chiar in zilele urmatoare si imi pare rau ca ii rapesc primele zile cu fiul lui. Imediat ce instanta va valida si supleantul din Consiliul Local, Ruben Latcau va convoca Consiliul Local in formula completa si sa votam pe al doilea viceprimar, Cosmin Tabara", a mai declarat Fritz.Primarul Timisoarei a anulat intalnirile pe care le avea cu premierul Florin Citu si cu mai multi ministri joi si vineri."Calatoria la Bucuresti o voi face la sfarsitul acestei luni cand, impreuna cu presedintele Consiliului Judetean, Alin Nica, vom discuta la Guvern despre proiectele comune si ale orasului. Voi transmite oricum propunerile de proiectele ale Timisoarei ministrilor pe care urma sa-i intalnesc maine si poimaine, cu speranta ca ne vom vedea sanatosi dupa ce ies din izolare.Sunt in legatura constanta cu echipa din primarie care lucreaza la centrele de vaccinare, sa putem incepe cat de curand posibil cu procesul de vaccinare.Va spun cu mana pe inima ca am avut mare grija, nu m-am vazut inutil cu nimeni, si cu toate astea m-am infectat. Fiti atenti, purtati masca, evitati intalnirile si deplasarile nenecesare. Mai avem putin, ne vaccinam toti si vom incheia aceasta pandemie", a mai transmis Dominic Fritz.