Dominic Fritz, despre uciderea unui migrant langa Gara de Nord din Timisoara: "Nelinisteste foarte multi timisoreni"

"E clar ca acesta este un incident izolat, dar nu este un incident fara cauze sistemice. Aceste cauze nu mai pot fi ignorate. In primul rand ma astept ca Politia sa gaseasca vinovatul, dar in acelasi timp trebuie sa gasim solutia pentru problema de baza", a declarat Dominic Fritz.Edilul a mai declarat ca Guvernul trebuie sa se implice in gestionarea migrantilor care ajung in Timisoara pentru ca "nu se poate ca Timisoara sa fie lasata singura sa gestioneze singura aceasta problema doar pentru ca aici exista o decenta minima fata de oameni".Primarul Timisoarei este pesimist in rezolvarea problemei pe termen scurt. "Nu va fi ceva ce va disparea peste noapte. Vom trai fenomenul asa cum toata Europa se confrunta cu acest fenomen. Cifrele mai degraba o sa creasca. Suntem pe aceasta ruta si trebuie sa confruntam aceasta problema. Nu mai putem sa o ignoram.Dominic Fritz a mai declarat ca una dintre solutii este modificarea legii, astfel incat migrantii sa se poata deplasa, pe perioada analizarii cererii de azil, doar in interiorul judetului in care se afla centru in care au fost cazati."Cred in continuare ca in momentul in care exista un drept la libera circulatie fara sa ne asiguram in acelasi timp ca exista in acelasi timp si o locuinta care sa acompanieze acest drept este o problema. Trebuie sa dezbatem daca nu sunt forme prin care sa ii incurajam pe solicitantii de azil sa ramana in centrele de azil in care sunt cazati. Sa fii liber sa circuli in judetul in care ai o resedinta dovedita", a declarat Dominic Fritz. Potrivit edilului, pentru ca presiunea de pe Timisoara sa scada e nevoie si de destructurarea retelelor de trafic de migranti.La randul sau, presedintele Consiliului Judetean, Alin Nica, a declarat ca i-a solicitat prefectului sa convoace de urgenta Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta pentru discutarea problemei migrantilor. Miercuri, viceprimarul liberal al Timisoarei, Cosmin Tabara, va merge la Bucuresti pentru a discuta cu reprezentantii MAI despre solutii concrete pentru gestionarea crizei migrantilor de la Timisoara.