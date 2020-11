Dominic Fritz a oprit doua licitatii lansate de Nicolae Robu: "Suntem intr-o situatie financiara provocatoare"

Dominic Fritz a anuntat marti, 10 noiembrie 2020, intr-o conferinta de presa sustinuta la Primaria Timisoara, ca vineri, 6 noiembrie 2020, a fost instiintat ca Primaria Timisoara risca sa ramana fara curent din cauza unor facturi de doua milioane de lei neachitate. Fritz a declarat ca in urma verificarii situatiei s-a constatat ca "facturi in valoare de 153.000 de lei nici nu au fost inregistrate". "Facturi de care nu stia nimeni au fost gasite in ultimele zile. Daca nu le-as fi gasit s-ar fi taiat curentul in cateva zile", a declarat Dominic Fritz."Suntem intr-o situatie financiara provocatoare", a declarat Fritz, potrivit caruia doua licitatii, de 18 milioane de lei fiecare, demarate de fosta administratie, au fost sistate. Una dintre ele, vizand serviciile de curatenie in Primaria Timisoara, a fost anulata pentru ca nu sunt bani. "Noi nu avem acesti bani (n.r. 18 milioane de lei). In situatia financiara actuala nu avem banii pentru o valoare atat de mare", a declarat Fritz. Potrivit edilului, cea de-a doua licitatie oprita vizeaza construirea unei parcari supraetajate in apropierea viitorului centru Multiplexity.Dominic Fritz a mai anuntat ca DNA are in lucru doua dosare care vizeaza Primaria Timisoara. Unul dintre dosare vizeaza angajarile de la serviciul crese, iar al doilea concesionarea unor cimitire. In ambele dosare cercetarile sunt facute in rem.Noul primar al Timisoarei a mai anuntat ca va suspenda supraimpozitarea proprietarilor de cladiri neingrijite dupa ce zeci de proprietari care au contestat supraimpozitarea in instanta au castigat procesele invocand vicii de procedura. Fritz a anuntat ca supraimpozitarea va fi reintrodusa din 2022, dupa regandirea procedurilor.