Dominic Fritz nu renunta la iluminatul festiv: "E important sa avem o atmosfera de sarbatori si copiii sa simta ca este perioada Craciunului

"E foarte clar ca nu o sa avem un targ de Craciun in forma obisnuita in acest an. Analizam sa vedem daca exista forme minime de targ, poate si in cartiere, dar trebuie sa observam foarte bine situatia epidemiologica. Eu sunt sceptic ca o sa avem un targ care sa merite acest nume. Bineinteles ca, din pacate, nu vom avea evenimente mari, concerte, de Revelion sau de Ziua Romaniei", a declarat Dominic Fritz pentru adevarul.ro Potrivit sursei citate, primarul Timisoarei a mai declarat ca, desi un targ de Craciun nu va putea fi organizat, iluminatul festiv va fi realizat. "Ce vom avea cu siguranta este iluminat festiv pentru ca, desi trecem printr-o perioada mai grea, e important sa avem o atmosfera de sarbatori si copiii sa simta ca este perioada Craciunului. Vom avea niste ornamente, niste luminite, atat in centru, dar si in cateva cartiere pentru ca nu vrem sa incurajam oamenii sa vina in centru, ci sa simta aceasta atmosfera si in cartiere", a declarat Dominic Fritz.